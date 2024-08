TCHAD

Tchad - Au-delà du combat : Les FDS, acteurs clés du développement

Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Août 2024

Au-delà de leur mission régalienne, les FDS (Forces de défense et de sécurité) tchadiennes se sont imposées comme des acteurs incontournables de la solidarité nationale. Leurs interventions lors des crises alimentaires de 2012 et 2015, marquées par des distributions massives de vivres et de médicaments, en sont une illustration parfaite. De même, leur engagement dans la lutte contre les épidémies, telles que le choléra ou la fièvre jaune, a contribué à sauver de nombreuses vies. En construisant des puits, des écoles et des centres de santé dans les zones les plus reculées, les FDS participent activement au développement des communautés locales et renforcent ainsi le lien de confiance avec les populations.