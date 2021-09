Tchad : "Aucune menace ne viendra perturber la tranquillité de nos concitoyens" (ministre Sécurité)

Près de six tonnes de produits toxiques et prohibés ont été incinérés ce jeudi à Klessoum par la police nationale, en présence du ministre de la Sécurité publique.



"Aucune menace ne viendra perturber la tranquillité de nos concitoyens", a déclaré le général Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique.



"Avec les actions continues de nos forces de défense et de sécurité, nos populations doivent vivre dans la tranquillité", a ajouté le ministre.



Selon le 2ème substitut du procureur de la République Izadine Kamal, "ces substances sont nuisibles à l'humain. La consommation pousse à la déviance sociale. Il y a une augmentation du taux de délinquance parce que la jeunesse se livre à la consommation des produits psychotropes".



Peu avant l'incinération, la police nationale a présenté à la presse 59 personnes impliquées dans diverses infractions, 39 armes, 35 motos et deux véhicules volés saisis. Les 59 présumés malfaiteurs sont interpellés pour association de malfaiteurs, trafics de drogues, faux et usage de faux et escroquerie.