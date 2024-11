Tchad : Audience accordée par le Premier ministre au Conseil Supérieur des Affaires Islamiques

Au cours de leur discussion, les deux personnalités ont examiné la situation sécuritaire dans la province du Lac Tchad, confrontée à des défis importants. Le Premier ministre a souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités gouvernementales et les leaders religieux pour lutter contre l'insécurité, notamment face à la menace de la secte Boko Haram.





Célébration de la Journée de la Cohabitation Pacifique

Un autre point crucial de l’audience a été la préparation de la Journée de la Cohabitation Pacifique et de la Concorde Nationale, prévue pour le 28 novembre prochain. Cet événement vise à renforcer les liens entre les différentes communautés du Tchad et à promouvoir un message de tolérance et d’harmonie.





Appel à l'Action

Le Premier ministre a exhorté les leaders religieux à intensifier leurs prières pour la paix et la sécurité au Tchad. Il a également rappelé que le rôle des leaders religieux est primordial pour diffuser des messages de paix et mobiliser les citoyens autour des valeurs communes.





Cette audience représente une étape significative dans les efforts du gouvernement tchadien pour instaurer un climat de confiance et de sécurité. Elle met également en avant le dialogue interreligieux comme levier essentiel pour une cohabitation pacifique dans le pays.