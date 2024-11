Tchad : Audience du Président Mahamat Idriss Déby avec une délégation Émiratie

Message du Président des Émirats Arabes Unis

Lors de cette rencontre, Cheikh Shakhboot a transmis un message du Président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, au Chef de l’État tchadien. Ce message souligne l’importance des relations bilatérales entre les deux pays.





Renforcement de la Coopération Bilatérale

Cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du renforcement de la coopération bilatérale, qui couvre plusieurs domaines d'intérêt commun. Les discussions ont porté sur les moyens d'approfondir cette collaboration pour le bénéfice mutuel des deux nations.





Tournée Africaine

Cheikh Shakhboot a également bouclé par N'Djamena une longue tournée africaine qui l’a conduit dans plusieurs pays, renforçant ainsi les liens diplomatiques et économiques entre les Émirats et l'Afrique.





Cette rencontre témoigne des efforts continus pour établir des partenariats solides et durables entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, dans un contexte de coopération accrue sur le continent africain.