Tchad : Audiences du Ministre des Affaires Étrangères avec les diplomates des BRICS

Participation au Sommet des BRICS

Lors de la signature du mémorandum, l'invitation du Tchad au prochain sommet des BRICS, qui se tiendra à Kazan du 22 au 24 octobre 2024, a été confirmée. Ce sommet sera crucial pour déterminer la liste des nouveaux membres et discuter de divers enjeux, y compris la création d'un mécanisme de paiement commun.



Les avantages d'une adhésion aux BRICS



L'adhésion du Tchad aux BRICS offrirait au pays de nombreux avantages, notamment un accès accru aux investissements et aux technologies des pays membres, un renforcement de la coopération économique dans divers domaines tels que l'énergie, l'agriculture et l'infrastructure, une plus grande visibilité sur la scène internationale et un rôle accru dans les affaires mondiales et une diversification des partenaires économiques et une réduction de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales.



Conclusion

L'intention du Tchad d'adhérer aux BRICS se renforce, et les efforts déployés par N'Djamena indiquent une volonté sérieuse de rejoindre cette communauté internationale. L'adhésion pourrait non seulement accroître les opportunités de développement, mais aussi solidifier les liens avec les pays membres, contribuant ainsi à la stabilité et à la croissance du Tchad sur la scène internationale. L'adhésion du Tchad aux BRICS pourrait marquer un tournant dans l'histoire du pays. En rejoignant ce groupe de nations influentes, le Tchad pourrait accélérer son développement économique et social et renforcer sa position sur la scène internationale.