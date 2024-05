Tchad : « Avec un réel plaisir », Mahamat Saleh Annadif a remis les clés du MAÉ à son successeur

« C’est avec un réel plaisir que je viens de remettre les clés du MAÉ à mon Ami Abd Khoul. En effet en 2022, j’ai accepté la charge parce que pour moi, servir le Tchad reste toujours une passion, un honneur et un plaisir », a souligné sur le ministre sortant, Mahamat Saleh Annadif.



« Je ne peux m’empêcher de remercier chaleureusement le Président de la République pour avoir fait appel à ma modeste personne pour l’accompagner pendant la transition qui, heureusement, s’achemine tranquillement mais sûrement vers sa fin avec l’élection présidentielle du 5 et 6 mai courant. J’ai accepté parce que pour moi, servir le Tchad reste toujours une passion, un honneur et un plaisir », a indiqué l’Amb. Mahamat Saleh Annadif.







La passation des charges marque également la confiance accordée au nouveau ministre entrant des Affaires étrangères, Abdraman Koulamallah. Cette cérémonie symbolise la continuité dans les actions menées par le gouvernement tchadien en matière diplomatique.