Tchad : Avis (AMI n°002) portant sur le contrôle et le suivi de travaux de construction des marchés de bétail à Nokou (SD3C)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Mars 2025

Dans le cadre du Programme Conjoint Sahel en Réponse aux Défis Covid-19, Conflits et Changement Climatique (SD3C), le Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle et du suivi des travaux de construction des marchés à bétail à Nokou et Baga Sola. Financé par un don du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), ce projet vise à structurer et moderniser le commerce du bétail dans les provinces du Kanem et du Lac Tchad.