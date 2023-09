Tchad : Avis Général de Passation de Marchés pour le compte du projet PASET (CEP-SNE)

Le document détaille plusieurs composantes du projet PASET :



Composante 1 : Cette composante vise à hybrider les infrastructures de production d'énergie avec des sources d'énergie renouvelables et à améliorer l'offre et la qualité du service électrique. Elle comprend également le renforcement et la densification des infrastructures de distribution pour améliorer la fourniture d'électricité aux clients et réduire les pertes techniques, ainsi que la mise en place d'un système de comptage performant pour réduire les pertes non techniques et améliorer la trésorerie de la Société nationale d'électricité (SNE).



Composante 2 : Cette composante concerne le renforcement institutionnel et le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie. Elle comprend l'acquisition d'outils de planification des réseaux et les formations associées, la réalisation d'une étude sur l'hybridation des centrales isolées, le renforcement des capacités des agents de la SNE en matière de gestion environnementale et de lutte contre les changements climatiques, l'élaboration d'un manuel de procédures pour les activités d'hygiène, santé, sécurité et environnement, et le soutien institutionnel aux ministères chargés de l'économie et de l'énergie pour la réalisation d'études pertinentes pour la mise en œuvre des projets énergétiques.



Composante 3 : Cette composante concerne l'administration et la gestion du projet. Elle comprend la mise en place des organes de gestion du projet (Comité de Pilotage et Cellule d'Exécution du Projet), l'acquisition des équipements logistiques, informatiques et bureautiques de la Cellule d'Exécution du Projet, l'acquisition d'un logiciel comptable et la formation du personnel à son utilisation, le recrutement de cabinets d'audit externe, le suivi de l'exécution du projet et la supervision des travaux. Elle inclut également des activités liées à la gestion environnementale et sociale du projet, tels que le plan de gestion environnementale et sociale, le plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet, les audits environnementaux et sociaux, et le système de gestion environnementale et sociale.



Le document indique également que toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés ou administrés par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet doivent se conformer aux méthodes et procédures d'acquisitions de la banque, telles que décrites par le manuel des opérations du cadre de passation des marchés.



Enfin, le document mentionne que le projet vise à hybrider des infrastructures de production avec des sources d'énergie renouvelables, à renforcer et densifier les infrastructures de distribution, à recenser les abonnés et mettre en place un système de comptage performant, ainsi qu'à mettre en place un programme d'assistance technique pour les acteurs du secteur de l'énergie électrique au Tchad. Il mentionne également des activités visant à améliorer le suivi des mesures environnementales, sociales et d'Hygiène, Santé, Sécurité, ainsi que l'étude de la vulnérabilité des infrastructures aux effets du changement climatique et la formation des acteurs sur ces questions.



Veuillez trouver la version PDF de l'Annonce ci-dessous pour plus d'informations.