Tchad : Avis à Manifestation d’Intérêt n°24 du PROLAC-TD (Supervision et Contrôle de Polders)

Le Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le recrutement d’un Bureau d’Études de Génie Civil pour la supervision et contrôle des travaux de suppressions des points critiques sur trois pistes rurales dans les départements de Mamdi et Kaya.L’objectif général de cette mission est d'assurer le contrôle et la direction des travaux de suppression des points critiques sur trois pistes et leurs bretelles totalisant 131,1 Km dans les Départements de Mamdi, Kaya et Kouloukimé, Province du Lac.Plus spécifiquement, il s’agira d’examiner les marchés des travaux et en identifier les points à risques, approuver les programmes d'exécution soumis par les entreprises titulaires des marchés des travaux et comportant les plans d'installation de chantiers, les plannings actualisés, les plans d’assurance qualité, etc.Les Termes de référence pour le contrôle des travaux seront obtenus à la Coordination Nationale du PROLAC-TD ou au Service de Passation des Marchés à l'adresse ci-après: djindo.nekayim@prolac.td , Tél: (+235) 66 29 70 35, [ouyang.joel@Prolac-td]mail:ouyang.joel@Prolac-td , Tél: (+235) 662520 01 /95 68 49 60.invite les cabinets (« Services consultants ») intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises, une expérience générale et spécifique à la mission et prouver qu’ils ont un personnel clé pour l’exécution des services.Les candidats sont sélectionnés selon la procédure detelle que décrite dans « le Règlement de passation des marchés de la Banque ». Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, tous les jours ouvrables à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes ; du lundi à jeudi deet deLes expressions d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous sous forme de support papier (pli fermé)exemplaires dont un original au plus tard, le