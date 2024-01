Tchad : Avis d'Appel d'Offres International de la CEP-SNE pour l'acquisition de compteurs monophasés et triphasés (Projet PASET)

Avis d'Appel d'Offres International pour l'Acquisition de Compteurs Intelligents au Tchad (Points clés) :



Organisme Émetteur : Cellule d’Exécution de Projets, Société Nationale d’Électricité



Référence de l'Appel d'Offres : Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) N° 0001/PASET/2023



Secteur : Énergie



Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Energie électrique au Tchad (PASET)



Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et accessoires



Pays : République du Tchad



Numéro du Don : 2100155042184



Identification du Projet : P-TD-F00-004



Date d'Émission : 08 janvier 2024



Détails : La République du Tchad, avec le financement de la Banque de Développement Africaine, compte utiliser une partie de ce don pour le marché d’acquisition des compteurs intelligents et accessoires. Les offres sont sollicitées pour un lot unique comprenant 16 700 compteurs monophasés et 28 300 compteurs triphasés, incluant des services connexes tels que la formation et l'accompagnement des équipes de la SNE.



Méthode de Passation : Appel d’Offres International Ouvert conformément au Cadre de Passation des Marchés de la Banque, édition 2015, ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles.



Accès aux Informations et aux Documents d'Appel d'Offres : Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir plus d'informations et consulter les documents d'appel d'offres à la Cellule d’Exécution de Projets de la SNE, située au quartier Béguinage, Av. SAHOULBA GONTCHOME, Rue 3054 à côté de la résidence de l'Ambassade du Niger à N'Djaména, Tchad. Les documents peuvent être acquis suite à une demande écrite et un paiement non remboursable de 150 000 FCFA.



Date Limite de Soumission : 20 février 2024 à 10 heures, heure de N'Djaména. Les soumissions électroniques ne sont pas autorisées. L'ouverture des offres aura lieu le même jour à 10h30.



Garantie de l'Offre : Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de 75 000 000 FCFA ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible.



Divulgation du Propriétaire : Les soumissionnaires doivent divulguer les propriétaires effectifs de l'entreprise soumissionnaire dans le cadre de l'avis de Notification d'Attribution de Marché.



Contact : Béchir Ali MEDELLAYE, Coordonnateur (CEP SNE) Adresse : quartier Béguinage, Av. SAHOULBA GONTCHOME, Rue 3054, N'Djaména, Tchad Tél : (+235) 22 51 03 04 E-mail : [email protected]