Tchad : Avis de Recrutement d’une coordinatrice d'une structure associative

Avis de Recrutement d’une coordinatrice



Date : le 09/05/2023.



La société FIRST GENERAL SERVICES (SAS) recherche pour le compte d’une structure de la capitale, une Coordinatrice par intérim pour une durée de trois mois en remplaçant provisoirement une coordinatrice absente pour raison de santé.



Caractéristiques de l’offre :

- La durée du contrat : trois (3) mois avec possibilité de renouvellement jusqu’à un (1) an ;

- Période d’essai : un (1) mois ;

- Lieu de travail : N’Djamena – Avoir un moyen de transport de préférence ;

- Type de contrat : Contrat de consultance ;

- Rémunération : 170 000 FCFA TCC;

- Horaires de travail : de 8h à 16h avec une pause d’une heure.

- Exigences : Niveau d’études au moins une licence. Expérience significative du poste, maîtrise des techniques de coordination, capacité rédactionnelle, conception des projets, savoir rédiger de rapports et de compte rendus… Avoir un esprit d’équipe et d’initiatives, respect des horaires de travail.

- Pour plus de détail consulter le site www.centrerecherche.com



Prière envoyer à yacoubahmat@aol.com: CV+photo+ lettre de motivation+copie certifiée de diplôme + deux références de travail.