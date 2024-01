Tchad : Avis de Sollicitation de Manifestation d'Intérêt (Recrutement de Consultants) par la CEP SNE

La CEP-SNE se propose d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats suivants : Recrutement de deux Consultants Individuels chargés de réaliser l'étude d'impacts environnemental et social (EIES) et la réalisation d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) dans le cadre des projets PIRECT et PAAET.



Pour d'amples informations, les Termes de Référence (TDR) relatifs aux deux missions peuvent être consultés sur le site internet de la CEP : https://cep-sne.td et auprès du Secrétariat de la CEP-SNE.



La Cellule d'Exécution de Projets de la Société Nationale d'Électricité (CEP-SNE), invite dès à présent, les consultants individuels intéressés à fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les prestations demandées.



Les Consultants intéressés peuvent manifester leurs intérêts par courriel ou sous plis fermés à l'adresse ci-dessous : au plus tard le 06 février 2024 à 15 heures 30 minutes, dans une enveloppe portant la mention : "Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'Étude d'Impacts Environnemental et Social (EIES)" ou "Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser un Plan d'Action de Réinstallation (PAR)".



Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'annonce ci-dessous, téléchargeable dans sin intégralité en version PDF :