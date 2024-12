TCHAD Tchad : Avis de recrutement de personnel du projet SWEDD+ (17 Sage-Femmes)

- 10 Décembre 2024



Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), un don afin de financer les activités du Projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique en Afrique Sub-Saharienne (SWEDD+). Ce projet s’inscrit dans une dynamique de développement durable et de renforcement des capacités des acteurs locaux. Il entre dans la logique de la vision 2030 « le Tchad que nous voulons ». Pour optimiser les effets de la mise en œuvre de la Composante 3 du projet SWEDD+ et atteindre les résultats escomptés, une conduite efficace et efficiente de ces activités exige la mise en association, de façon synergique, des experts multidisciplinaires. C’est dans cette perspective que le Projet SWEDD+, a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer le recrutement sur une base compétitive le personnel ci-après : Dix-sept (17) Sage-Femmes.

I-CONTEXTE



En Afrique subsaharienne, la transition démographique, le passage de niveaux élevés à faibles taux de mortalité et de fécondité, n’en est encore qu’à ses débuts. Les taux de fécondité restent obstinément élevés (plus de quatre enfants par femme en moyenne), en particulier parmi les pauvres des zones rurales.



Le Tchad est un pays sahélien et enclavé d'Afrique centrale qui fait face à des défis sécuritaires liés aux conflits dans les pays voisins ainsi qu'aux conséquences du changement climatique, avec l'accélération de la désertification et l'assèchement du lac Tchad. Le pays a un niveau de pauvreté élevé avec 42% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national. L'indice du capital humain de la Banque mondiale pour le Tchad est de 0,30. Cela signifie qu'un enfant qui naît aujourd'hui sera 70 % moins productif à l'âge adulte qu'un enfant qui a reçu une éducation de qualité et bénéficie de services de santé adaptés. Avec 860 décès pour 100 000 naissances vivantes, le Tchad a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde, un phénomène aggravé par le nombre élevé de grossesses précoces (164,5 naissances pour 1 000 adolescentes de 15 à 19 ans).



L’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes est essentielle pour accélérer la transition démographique de l’Afrique, améliorer les résultats en matière de développement humain et renforcer le capital humain et une croissance économique inclusive. Investir dans les femmes et les filles peut également bâtir des communautés résilientes qui peuvent se remettre des crises et s’adapter aux menaces croissantes telles que le changement climatique et la fragilité.



Le projet vise à maintenir l’élan développé par les premières itérations de SWEDD et à élargir et approfondir l’impact sur les adolescentes et leurs communautés. SWEDD+ mettra davantage l’accent sur le renforcement des compétences de vie des adolescentes et des jeunes femmes et leurs connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive, à favoriser le maintien des filles à l’école, à créer des débouchés économiques pour les adolescentes et les jeunes femmes et à prévenir les violences basées sur le genre en s’attaquant à leurs racines profondes et aux normes sociales qui les justifient.



Sur le plan national, le projet SWEDD+ couvrira dix-sept provinces, à savoir le Lac, le Kanem, le Hadjer-Lamis, le Salamat, le Batha, le Borkou, l’Ennedi-Est, le Wadi-Fira, le Mayo Kébbi-Est, le Mayo Kebbi-Ouest, la Tandjilé, le Chari-Baguirmi, le Bahr-El-Gazel, l’Ennedi-Ouest, le Ouaddaï, le Guerra et le Mandoul.



Au Tchad, le nouveau projet SWEDD+ permettra d'intensifier les interventions, de couvrir de nouveaux pays et de consolider les progrès réalisés dans le cadre du projet SWEDD en cours. Le SWEDD + englobe le Burkina Faso, le Tchad, la Gambie, le Sénégal, le Togo, ainsi qu'une institution régionale supplémentaire, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). L’objectif du projet proposé est de pérenniser la dynamique développée par les premières versions du SWEDD, étendre et approfondir l'impact sur les adolescentes et leurs communautés. Pour une durée de 4 ans (2024 – 2028), la zone d’intervention du projet passe de douze à dix-sept, dont cinq nouvelles provinces à savoir : le Guerra, le Ouaddaï, l’Ennedi-Ouest, Mandoul et Bar-El-Ghazel.



En effet, l’insuffisance de personnel de santé qualifié demeure une des principales causes de mortalité maternelle et infantile en Afrique plus particulièrement au Tchad. 162 000 femmes meurent chaque année et plus d’1 million d’enfants africains perdent leur mère chaque année à cause du manque de soins médicaux simples, de personnels compétents qui puissent les dispenser et des équipements et matériels médicaux pouvant faciliter la tâche au personnel soignant. Il en résulte un besoin vital en termes de couverture et de qualité des services pré et post natals disponibles.



Les effectifs de sage-femmes restent donc insuffisants et mal répartis puisque les rares sage-femmes qualifiées ne sont pas déployées dans les zones où les besoins sont les plus aigus.



Les sage-femmes constituent un des piliers pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Ainsi, leur formation et leur affectation devra se faire de manière coordonnée pour permettre la délivrance des prestations de qualité aux femmes en âge de procréer et aux nouveau-nés.



Toute structure de santé doit être sous tendue par des ressources humaines aussi bien en quantité qu’en qualité, Pour développer les activités de santé de la population et accroitre la performance du système de santé.



La sage-femme donne un appui essentiel aux femmes, ainsi que des conseils et des soins pendant la grossesse, lors de l’accouchement, dans le post-partum. Elle fournit également des services de santé sexuelle de reproduction des jeunes et des adolescents.



C’est dans ce cadre que le projet SWEDD à travers la Sous-composante 2.3 « Améliorer la disponibilité des agents de santé de la reproduction dans les zones rurales, en renforçant les sage-femmes rurales et les autres personnels impliqués dans les services de prestation de RMNCAHN »,pour répondre à la problématique de la pénurie des ressources humaines de santé qualifiée en quantité à laquelle le Gouvernement est confronté ,le SWEDD envisage recruter dix Sept (17) sage-femmes pour renforcer les structures des soins de la zone d’intervention afin d’ améliorer la qualité de prise en charge et de répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé.



II-Affectation professionnelle



La contractante sera affectée dans les structures de la zone d’intervention en qualité de sage-femme et accomplira les tâches suivantes : Assurer les consultations prénatales y compris la PTME/TPI pour les femmes enceintes ;

Surveiller le travail avec le partogramme, réaliser les accouchements, identifier les complications les prendre en charge ou les préparer et effectuer la référence;

Réaliser la Gestion Active de la Troisième Période de l’Accouchement(GATPA);

Prodiguer des soins au nouveau-né ;

Assurer la surveillance de la mère et du nouveau-né dans le post partum immédiat y compris le démarrage de l’allaitement exclusif ;

Prodiguer les soins post natals à l’enfant et à sa mère ;

Conseiller et offrir des services en matière de planification familiale y compris la distribution des préservatifs;

Organiser des séances d’IEC/CCC en faveur des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents ;

Utiliser les accoucheuses traditionnelles comme relais communautaires, les former sur les signes de danger de la grossesse, les avantage de la planification familiale etc ;

Sensibiliser contre les violences et le risque d’exposition au viol et l’attitude à prendre en cas d’agression ;

Prendre en charge les IST et référer les cas compliqués ;

Organiser le service de la maternité ;

Assurer la collecte des données sur les activités mises en œuvre

Assurer la disponibilité et la gestion des produits SR ;

Préparer et transmettre les rapports mensuels d’activités en utilisant la plateforme ODKCOLLECT ;

Appuyer les ONG de mise en œuvre dans la sensibilisation et la formation des mentors ;

Améliorer la visibilité du Projet SWEDD.

III-Résultats attendus: Les indicateurs de la SR de la Province en matière de consultations au service de la maternité tels que CPN, taux d’accouchement, prévalence contraceptive, pourcentage grossesse à risque référées sont améliorés.

Des séances d’éducation sanitaire (IEC-CCC) sur les Thématiques de SR sont menées de manière continue.

Le suivi des activités de la maternité est effectué avec efficacité.

IV-Qualifications



Le ou la Consultante doit disposer d’un diplôme d’Etat de Sages-femmes/Maïeuticien. Elle doit faire preuve d’engagement et de motivation pour les questions de la santé maternelle.



1-Compétences Expérience professionnelle dans le domaine de la santé maternelle (accouchement, CPN, planification familiale, prise en charge des VBG) ;

Avoir une bonne aptitude de communication surtout dans le domaine de l’IEC ;

Expérience pratique d’au moins 3 ans dans un service gynéco – obstétrique ;

Expérience dans les zones humanitaires et difficiles d’accès sont un atout ; 2-Autres: Aptitude à travailler en équipe dans un contexte multiculturel et multiethnique ;

Capacité d’adaptation aux conditions de vie et de travail dans les zones rurales ;

Aptitude à poser des actes concrets dans la prise en charge d’une femme en âge de procréer et surtout la femme enceinte jusqu’à l’accouchement ;

Langue de travail : Parfaite maîtrise de la langue française.

Une maitrise de l’outil informatique serait un atout.

V-Durée de la Consultation et Conditions de Service



Le Contrat est d’une durée de six (06) mois.



VI-Produits attendus:



La sage-femme doit soumettre à chaque fin de mois un rapport d’activités à l’Unité de Gestion du Projet SWEDD pour permettre d’évaluer son niveau de performance et de l’orienter le cas échéant.



Constitution du dossier:



Les dossiers de candidatures doivent comprendre les pièces suivantes : Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur national du projet ;

Un CV détaillé ;

Une copie légalisée des ou du Diplôme ;

Un certificat médical d’aptitude physique datant de moins de 3 mois ;

Les attestations de formation et de travail ;

Une photocopie de la carte nationale.

Dépôt des dossiers :



Les dossiers de candidatures doivent être déposé au plus tard le 24 décembre 2024 à 15H30mn, auprès de la Secrétaire de l’UGP du Projet SWEDD sise à la Rue de 30m, dans le 4eme Arrondissement, Avenue General ALI BRAHIM BP :286 N’Djaména-Tchad-Tel/Fixe+235 22531057/22531056



Le Coordonnateur National du projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique En Afrique Sub-Saharienne Plus (SWEDD+)



