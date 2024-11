Tchad : Avis de recrutement du PARCA pour la mise en oeuvre de mesures de développement productif au Wadi-Fira

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Protection Sociale, le Gouvernement de la République du Tchad avec l'appui de son partenaire stratégique, la Banque Mondiale, a initié le Projet d'Appui aux réfugiés et aux Communauté d,Accueil (PARCA) visant à renforcer les capacités de résilience des ménages pauvres et vulnérables dans quelques provinces du Tchad dont le Wadi-Fira.



L'objectif de développement de ce projet est d'améliorer l'accès des réfugiés et des communautés d'Accueil aux services essentiels de base, aux moyens de subsistance, aux Filets Sociaux et de renforcer les systèmes nationaux de Gestion de la situation des réfugiés et des Communautés d'Accueil. ll se propose d'utiliser une partie de ce fonds pour financer le recrutement d'une organisation non gouvernementale qui sera chargée de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de développement productif dans la province de Wadi-Fira.