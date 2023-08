Tchad : Avis de recrutement du Projet de renforcement de la performance du système de santé

Le Coordonnateur du projet de Renforcement de la performance du système de santé au Tchad (PRPSS) invite les consultants individuels ayant des qualifications et compétences en comptabilité et finances à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'elles possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des services. Il s'agit du recrutement d'un (e) Responsable de gestion financière.



Il est porté à l'attention des Consultants individuels que dans le cadre des Services objets de la présente Sollicitation de manifestation d'intérêt, les dispositions des paragraphes 3.14 ;3.16 et3.l7 de la Section III du « Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement - édition de Juillet 2016, version révisée (Nov 2017, aout 2018) » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts doivent être observées.