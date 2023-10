Tchad : Awine Tchad Tech soutient l'éducation des enfants d'une travailleuse du marché de Dembé

À N'Djamena, l'association Awine Tchad Tech s'est mobilisée pour aider Thérèse Djimbaye, une mère de cinq enfants, dont le mari est retraité.



Pour subvenir aux besoins de sa famille, Thérèse se retrouve chaque nuit à nettoyer le marché de Dembé, du viaduc jusqu'à l'intérieur du marché, en échange d'une maigre rémunération.



Face à cette situation, Thérèse Djimbaye a expliqué : « C'est la situation familiale qui m'a poussée à exercer ce travail. » Reconnaissant l'effort de Thérèse, et sa détermination à assurer le bien-être de sa famille, malgré les difficultés, l'association Awine Tchad Tech a décidé de lui apporter son soutien. L'association s'est engagée à offrir à ses cinq enfants, une bourse de formation en technologies modernes.



Herdei Haroun Guet, la présidente d'Awine Tchad Tech, a exprimé son émotion, face au dévouement de Thérèse Djimbaye. Malgré les ressources limitées de l'association, elle a souligné leur engagement à aider les familles vulnérables qui travaillent dur, jour et nuit, pour nourrir leurs enfants.



Elle a également appelé à la solidarité de tous, pour soutenir de telles initiatives. L'offre de formation en technologies modernes vise à ouvrir de nouvelles perspectives pour les enfants de Thérèse, et à les préparer aux opportunités offertes par le monde moderne, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie, et à briser le cycle de la pauvreté.