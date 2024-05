Tchad : Aziz Mahamat Saleh exprime ses chaleureuses félicitations au Président Deby

Dans un message posté sur Twitter le 16 mai, Aziz Mahamat Saleh a écrit : « Chaleureuses Félicitations Au 1er Président Tchadien Élu De La Vieme République. Bravo Mahamat Idriss Deby Itno ». Son message témoigne du soutien et de l'enthousiasme qu'il ressent envers le nouveau président élu.



Mahamat Idriss Deby Itno est un homme politique chevronné qui a été élu président lors d'une élection historique pour le pays. Sa victoire marque un tournant dans l'histoire politique du Tchad et ouvre la voie à une nouvelle ère de développement et de progrès pour le pays.



Aziz Mahamat Saleh reconnaît l'importance de cette élection en adressant ses félicitations au président nouvellement élu. En tant que ministre des Infrastructures, il est conscient des défis auxquels le pays est confronté en matière d'infrastructures et soutient activement les efforts déployés par le président pour améliorer la situation.