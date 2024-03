TCHAD Tchad : Baba Laddé À Dakar: Désormais, Il Compte Faire La Paix Avec Ndjamena

Alwihda Info | Par Bally Mo Mamadou/Lejour.info - 28 Mars 2024



L’ancien chef rebelle tchadien, Abdelkader Mahamat, appelé Baba Laddé, reconverti en politique depuis des années, entend désormais sceller définitivement la paix avec l’actuel pouvoir de Ndiamena. Lui qu’on croyait de nouveau au front pour combattre le régime tchadien dirigé par le général Mahamat Idriss Déby, il se trouve depuis quelques jours au Sénégal. Notre source nous indique que Baba Laddé est arrivé à Dakar à la veuille de l’élection présidentielle. Et c’est après avoir quitté Centre Afrique où il séjournais depuis sa dernière entrée en faction, début d’automne dernier, alors qu’il était en froid avec la junte au pouvoir depuis février 2021.

D’après nos informations, Baba Laddé, après avoir eu des contacts avec le chef d’Etat Bissau-guinéen, Umaru Cissoko Embâlo, disposé à faire la médiation entre lui et Ndjamena, il a rejoint Dakar, une capitale qu’il connait bien pour y avoir séjourné avant de se réconcilier avec Idriss Déby Itno, peu avant la mort de celui-ci en avril 2021.

D’ailleurs, le président Embâlo en bons termes avec Paris et Ndjamena aurait informé les autorités françaises et tchadiennes la volonté de « son frère Abdelkader Mahamat faire la paix définitive avec la junte et rentrer au bercail afin d’apporter sa contribution » à la consolidation de l’entente entre les différentes composantes du Tchad en particulier et du Sahel en général où règne l’insécurité depuis des années à cause de divergences politiques et le terrorisme que connait ce pays.



Cette médiation en intelligence avec le Président Embâlo serait conduite dans les jours à venir par le Comité International pour la Promotion de la Paix entre les Peuples au Sahel, un organisme international basé à Paris et dirigé par le Pr Abdoul Malal Diop, ancien ministre des Sénégalais de l’Extérieur.

Lequel Comité entend prendre contact avec le médiateur de la République du Tchad, Saleh Kebzabo, ancien ministre de la Transition, nommé à ce poste le 5 février 2024 par le président Mahamat Déby.



Contacté par notre Rédaction, l’ancien Directeur Général du Service des Renseignements et des Investigations tchadiens , Baba Laddé dément catégoriquement avoir eu aventure avec le groupe russe, Wagner présent en RCA et en Afrique de l’Ouest (Mali et Burkina Faso) pour dit-on aider les régimes de ces pays à combattre le terrorisme. Il soutient mordicus que « ce sont des allégations dans le but de ternir son image » avant de nous confier « sa réelle conviction de sceller une paix définitive avec Ndjamena et rentrer dans son pays natal pour apporter sa modeste contribution à la construction de la Nation ».



On rappelle que le 24 septembre 2021, il s’est insurgé contre les exactions de Wagner contre les civils en RCA et a lancé cet appel à « tous les Peuls, les amis des Peuls ou plus simplement ceux attachés aux droits humains à se mobiliser contre Wagner » avant de dénoncer: « Toutes les communautés centrafricaines sont victimes des exactions barbares des mercenaires Wagner, mais particulièrement les Musulmans et encore plus particulièrement les civils Peuls. …. Nous devons tous nous mobiliser pour arrêter ces crimes contre l’humanité. Le combat est total contre les mercenaires Wagner et les alliés locaux de ces barbares ».



Il est à rappeler aussi qu’en 2021, peu avant la mort au front d’Idriss Déby Itno, il s’était réconcilié avec celui-ci et les deux ont signé une alliance. Baba Laddé, avait fait campagne avec le Président pour la présidentielle. Et après la prise du pouvoir du général Mahamat Idriss Déby, suite à la mort de son père, le leader du Front populaire pour le redressement (FPR) a été nommé Directeur général du Service des Renseignements généraux et des Investigations, le 14 octobre 2021 par décret présidentiel. On connait la suite.





