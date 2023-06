Tchad : Baby Kitos annonce son 2ème album "Outrage" et s’engage contre les VBG

L'artiste chanteur et compositeur Baby Kitos a tenu une conférence de presse ce 7 juin au restaurant Hors-Bord 5/5 de Chagoua, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Cette conférence de presse portait sur le lancement de son deuxième album intitulé "Outrage". Baby Kitos a souligné que l'objectif de cet album est de promouvoir et perpétuer la culture tchadienne, tout en apportant une nouvelle dimension à la musique tchadienne. À travers cet album, Baby Kitos souhaite consoler les femmes victimes de discrimination, les enfants victimes de maltraitance, et faire appel aux autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses pour qu'elles s'engagent en faveur de la scolarisation des filles.



Il a également indiqué que son album s'inscrit dans la continuité du programme du gouvernement et de ses partenaires visant à lutter contre les Violences Basées sur le Genre. En raison de l'importance du mot "outrage", il a mentionné que son album est riche en couleurs, en rythmes et en langues pour transmettre son message. Il a encouragé les journalistes à diffuser ce message à travers leurs médias.



L'album est composé de dix titres et son lancement est prévu le 10 juin à 18 heures au restaurant Pili-Pili.