Tchad – Bac 2024 : 28 263 candidats provenant de 191 lycées d'enseignement secondaire enrôlés en dix jours à Ndjamena

Le processus d'enrôlement biométrique peut sembler laborieux, mais il est indispensable pour organiser le baccalauréat tchadien, un examen qui nécessite énormément d'énergie, notamment en raison de sa taille. Les défis sont nombreux et ils ont été relevés par une équipe de techniciens expérimentés dans ce domaine lors de ce bilan à mi-parcours. Ils ont dû gérer les personnes avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Il va sans dire que dans ce genre de travail, les difficultés ne manquent pas. Cependant, le professionnalisme reste la seule arme pour surmonter ces obstacles inhérents.



En seulement dix jours, 28 263 candidats officiels provenant de 191 lycées d'enseignement secondaire à N'Djamena ont été enrôlés. Si l'on se réfère aux statistiques de l'année précédente (2023), cela signifie que près du quart du travail a déjà été accompli. Les jours à venir s'annoncent également décisifs pour la suite du processus.



L'enrôlement biométrique permettra non seulement une meilleure gestion des candidats au baccalauréat mais aussi une sécurisation accrue des résultats et la lutte contre la fraude lors des examens. Grâce à cette technologie avancée, chaque candidat sera identifié grâce à ses empreintes digitales ou son visage afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à son identité lors des différentes étapes du processus.



Ce bilan à mi-parcours souligne donc l'importance cruciale de l'enrôlement biométrique dans la préparation et la tenue du baccalauréat tchadien en assurant un suivi précis des candidats tout en garantissant leur intégrité et celle du système éducatif national.



Cependant, malgré ces avancées significatives grâce à cette opération d'envergure, certaines préoccupations subsistent encore quant aux délais serrés imposés par le calendrier scolaire ainsi qu'à certains problèmes techniques rencontrés pendant le processus. Il est essentiel que ces questions soient prises en compte afin que chaque étape ultérieure se déroule sans accroc jusqu'à la tenue même des examens.