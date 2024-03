Tchad – Bac 2024 : 3899 candidats attendus ce lundi au Lycée de Walia pour l’enrôlement biométrique

Le centre d'enrôlement retenu pour cette opération est le Lycée de Walia, qui accueillera pas moins de 3899 candidats. Ce chiffre témoigne de l'importance que revêt cet examen dans la société tchadienne et montre l'engouement des jeunes pour poursuivre leurs études supérieures.



Parmi les candidats concernés par cet enrôlement biométrique, on retrouve plusieurs lycées renommés tels que Walia 1, Walia 2, Futur Elites de Walia et Maldoum Bada Abbas. Ces établissements ont toujours eu une réputation solide en termes d'éducation et ils continuent à former les futurs leaders du pays.



D'autres lycées comme La Kourey, Descartes, Agora ou encore Bagaou sont également représentés dans cette liste. Chacun de ces établissements contribue à la formation académique des étudiants en leur offrant un enseignement de qualité.



Il n'y a pas que les lycées qui participent à cette session du Baccalauréat. Des instituts privés comme Bourgeon, Fausta Avenir ou encore Les Amis de Succès ont également inscrit leurs élèves pour cet examen crucial. Ces instituts s'efforcent d'offrir une alternative éducative aux étudiants qui souhaitent bénéficier d'une formation complète et adaptée à leurs besoins.



La diversité se reflète également dans la présence des écoles internationales telles qu'Africa Avenir ou Franco-Anglais Aurore qui offrent un enseignement bilingue aux élèves afin qu'ils puissent s'épanouir dans un environnement multiculturel.



Le secteur religieux n'est pas en reste avec des établissements comme Évangélique Le Réveil ou Saint François Xavier qui s'emploient non seulement à transmettre des connaissances académiques mais aussi des valeurs morales indispensables au développement global des individus.



Parmi ces nombreux centres participant au programme d'enrôlement biométrique figurent également Gabriel Lisette De Walia, Excellence Plus ou encore Génération Des Elites qui mettent tout en œuvre pour accompagner les étudiants vers la réussite scolaire.



Cette journée du 04 mars sera donc marquée par l'enregistrement biométrique de tous ces candidats provenant de différents horizons scolaires. Cela permettra non seulement une identification précise mais aussi une organisation plus efficace lors du déroulement même du Baccalauréat.



Le Tchad accorde une importance particulière à l'éducation car elle constitue le pilier fondamental sur lequel repose le développement socio-économique du pays. Le gouvernement tchadien ne ménage aucun effort pour mettre en place toutes les mesures nécessaires afin que chaque jeune puisse avoir accès à une éducation de qualité.