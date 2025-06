Tchad : Bac 2025, les 11 meilleurs candidats brillent avec la mention « Très bien »

L’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a publié les résultats du baccalauréat session 2025, et onze candidats se sont particulièrement distingués en étant admis d’office avec la mention “Très bien”, un résultat synonyme d’excellence.



Sur un total de 104 440 candidats inscrits, 23 374 ont été admis d’office avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20, soit un taux global de 22,38 %. Par ailleurs, 26 854 candidats sont admissibles (moyenne entre 08,5/20 et 10/20), représentant 25,71 % de l’effectif total. Certaines séries enregistrent des performances exceptionnelles.



La série CA (Comptabilité et Audit) se démarque avec un taux d’admission direct de 64,10 %, suivie par les séries E (52,38 %), AB (44,76 %) et G2A (44,83 %). Ces séries techniques et scientifiques confirment leur potentiel en matière de réussite scolaire.



À l’inverse, la série D, la plus représentée avec 24 150 candidats, affiche un taux d’admission directe de seulement 11,72 %, et 19,69 % d’admissibles, soulevant des questions sur la qualité de l’encadrement ou la difficulté des épreuves.