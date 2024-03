Tchad / Baccalauréat 2024 : 1227 candidats officiels enrôlés jeudi 21 mars au Lycée de Mongo

Un total de 1227 candidats officiels venus de 13 établissements d'enseignement secondaire ont été enrôlés lors de cette opération jeudi au Lycée de Mongo. Les quatre provinces retenues pour mener à bien cette tâche ont été bouclées, ce qui a permis d'éviter toute intrusion ou perturbation pendant le processus.



Ce qui est particulièrement remarquable est le travail professionnel abattu par les agents expérimentés chargés de cet enrôlement biométrique. Leur expertise a garanti la prise en compte précise des données personnelles et l'identification fiable des candidats. Grâce à leur dévouement et à leur professionnalisme exemplaires, chaque étape du processus a été réalisée avec minutie et exactitude.



L'enrôlement biométrique revêt une importance capitale dans le cadre du baccalauréat au Tchad car il permet de sécuriser les informations relatives aux candidats et d'éviter toute tentative de fraude ou d'usurpation d'identité. Cela garantit également une évaluation juste et transparente des compétences acquises par les élèves tout au long de leurs années scolaires.