Tchad – Baccalauréat 2024 : Enrôlement biométrique des correcteurs et vérificateurs de la ville de Sarh

A Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, les enseignants des classes de Terminale ont répondu massivement à l'appel à l'enrôlement biométrique. L'opération s'est déroulée au Lycée Hamed Mangué de Sarh, dans une ambiance sereine et ordonnée.



L'enrôlement biométrique des correcteurs et vérificateurs s'est déroulé en plusieurs étapes. Les enseignants ont d'abord été invités à présenter leurs pièces d'identité. Ensuite, ils ont eu leurs empreintes digitales scannées et leur photo prise.



L'opération d'enrôlement biométrique a été rapide et efficace. Les enseignants ont été satisfaits du déroulement de l'opération et ont salué la transparence du processus.



L'enrôlement biométrique des correcteurs et vérificateurs est un engagement fort des autorités tchadiennes pour organiser un baccalauréat crédible et transparent. Cette mesure contribuera à renforcer la confiance des élèves et des parents d'élèves dans le système éducatif tchadien.