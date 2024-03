Tchad - Baccalauréat 2024: L'enrôlement biométrique des correcteurs et vérificateurs lancé

La détention d'une carte biométrique permet à un enseignant d'être sélectionné soit pour la vérification, soit pour la correction du Baccalauréat. Cette opération vise avant tout à assurer une meilleure sélection des enseignants qui interviennent effectivement dans les classes de terminale.



En effet, le processus d'enrôlement biométrique garantit une plus grande transparence et fiabilité dans le choix des correcteurs et vérificateurs. Grâce à cette mesure, la coordination du Baccalauréat peut s'assurer que seuls les enseignants qualifiés et compétents sont impliqués dans cette tâche capitale.



Le système biométrique offre également une sécurité accrue quant à l'identification précise des personnes concernées par le processus d'évaluation. Il élimine ainsi tout risque de fraude ou d'erreur humaine susceptible de compromettre l'intégrité des résultats.



Par ailleurs, cet enrôlement permet aux enseignants eux-mêmes d'être reconnus pour leur engagement et leur professionnalisme. Ils peuvent ainsi être valorisés en étant choisis pour participer activement à cette phase essentielle du baccalauréat.