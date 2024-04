Tchad – Baccalauréat 2024 : L'enrôlement biométrique des enseignants intervenant dans les classes de Terminale se poursuit

Il est important de rappeler que ces enseignants jouent un rôle essentiel en tant que partenaires non négligeables de l'Office National des Examens et Concours du Tchad (ONECS). Ils sont chargés d'être soit des vérificateurs, soit des correcteurs lors du déroulement de l'examen du baccalauréat. Ainsi, leur identification précise et fiable est primordiale pour garantir la légitimité et la crédibilité des résultats obtenus par les étudiants.



L'enrôlement biométrique consiste à collecter les empreintes digitales et autres données personnelles pertinentes des enseignants concernés. Cette méthode permet d'établir une base de données unique qui facilite leur identification au moment opportun. Grâce à cette technologie avancée, il devient pratiquement impossible pour quiconque d'utiliser une fausse identité ou d'usurper le rôle d'un enseignant certifié pendant le processus d'examen.



Cette initiative vise également à renforcer la lutte contre la fraude scolaire qui a sévi par le passé lors du baccalauréat au Tchad. En utilisant les informations biométriques comme moyen sécurisé de vérification, les autorités espèrent décourager toute tentative illégale visant à manipuler ou altérer les résultats finaux.



De plus, cet enrôlement biométrique contribue également à améliorer la qualité globale de l'éducation au Tchad. En ayant accès à une base solide d'enseignants authentifiés, il devient possible de garantir que seuls ceux qui ont les qualifications requises participent activement au processus éducatif dans les classes terminales. Cela permettra aux élèves tchadiens bénéficieront ainsi davantage des connaissances et compétences nécessaires pour réussir cet examen crucial.