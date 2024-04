Tchad – Baccalauréat 2024 : L’équipe d’enrôlement biométrique se déporte à la maison d'arrêt de Moundou

Au total, 21 candidats, dont une femme, ont été enrôlés pour cette session. Ce geste a non seulement soulagé les prisonniers mais également l'administration pénitentiaire. Le Dr Abakar Mahamat Hassaballah a déclaré : "La prison n'est pas une fin en soi et c'est dans cette logique que nous sommes venus vous encourager et vous donner l'opportunité de passer le baccalauréat comme les autres". Il a ajouté : "Vous ne devez pas vous prévaloir de votre situation pour ne pas étudier. Au contraire, vous devrez vous munir de courage pour affronter cet examen qui peut vous ouvrir d'autres opportunités. Une bonne nouvelle pour vous cette année : un centre sera ouvert au sein de la maison d'arrêt afin que vous ne soyez plus objets de railleries comme à l'accoutumée".



Le régisseur 1er adjoint de la maison d'arrêt de Moundou, Monsieur Nahodjibé Robe Eviga, a exprimé sa gratitude envers l'ONECS (Office National des Examens et Concours du Supérieur) pour ce geste patriotique qui changera sans aucun doute l'avenir des prisonniers candidats. Il leur a rappelés qu'il ne s'agit pas seulement de se faire enrôler mais qu'ils doivent également obtenir un résultat satisfaisant. Ils ont donc tout intérêt à se mettre au travail dès maintenant.



Il est important de noter que depuis 2021, l'ONECS a pris les dispositions nécessaires afin que les prisonniers tchadiens ayant atteint le niveau terminale puissent composer le baccalauréat sur tout le territoire national. En effet, après la prison il y a une vie et cette initiative offre aux détenus une chance précieuse de se reconstruire et envisager un futur plus lumineux.



Cette action louable témoigne non seulement du souci des autorités tchadiennes vis-à-vis des droits fondamentaux des détenus mais aussi du désir profond d'introduire plus d'égalité dans notre système éducatif. Espérant que cela serve également comme exemple inspirant dans notre société où chaque individu mérite une seconde chance indiffèrent leurs conditions sociales passées.