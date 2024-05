Tchad – Baccalauréat 2024 : L’équipe d’enrôlement est à Abéché ce vendredi 10 mai

Le choix de ces trois sites a été fait après une analyse minutieuse des infrastructures disponibles, ainsi que de la capacité d'accueil des établissements. Il est primordial de garantir des conditions optimales pour les candidats lors de leur enrôlement afin qu'ils puissent passer leurs examens dans un environnement propice à la concentration et à la réussite.



Le premier site retenu est le Lycée Franco-Arabe. Ce choix s'explique par la renommée de cet établissement en termes d'excellence académique et de qualité des installations. Le personnel enseignant du lycée s'est également engagé à fournir toute l'aide nécessaire aux candidats pour bien se préparer aux examens.



Le deuxième site choisi est le Lycée Tahanoune. Cet établissement bénéficie d'une localisation centrale qui facilitera l'accès aux candidats venant des différentes régions du pays. De plus, sa réputation en matière d'organisation rigoureuse et d'encadrement pédagogique solide a joué un rôle clé dans sa sélection.



Enfin, le troisième site retenu est le Lycée Dabio. Bien qu'il soit moins connu que les deux précédents, ce lycée offre des installations modernes et des ressources pédagogiques de qualité. De plus, son emplacement géographique stratégique permettra d'accueillir les candidats de manière efficace et pratique.



L'équipe d'enrôlement veillera à ce que chaque site soit équipé du matériel nécessaire pour l'enregistrement des candidats, tels que des ordinateurs, des scanners et des imprimantes. Des mesures de sécurité strictes seront également mises en place pour garantir la confidentialité des informations personnelles fournies par les candidats.