Tchad – Baccalauréat 2024 : L’examen débute le 24 juin

Les élèves se préparent depuis des mois pour cet examen crucial. C'est une période de stress intense car les résultats de cet examen détermineront leur avenir académique. Les épreuves écrites couvriront une variété de sujets, allant des mathématiques à la littérature française en passant par la physique et la chimie.



Les élèves devront montrer leurs connaissances dans chaque matière en répondant à une série de questions à choix multiples ainsi qu'à des questions ouvertes nécessitant une réponse détaillée. Les épreuves pratiques impliqueront également des démonstrations et des expériences dans certains domaines tels que la biologie ou la physique.



Après cinq jours d'épreuves intensives, l'examen se terminera le 29 juin. Mais ce n'est pas la fin du processus pour les élèves. En effet, les corrections débuteront dès le lendemain, soit le 1er juillet et se poursuivront jusqu'au 7 juillet.



Pendant cette période cruciale, un grand nombre d'enseignants et de correcteurs travailleront sans relâche pour évaluer les réponses fournies par les étudiants lors de l'examen. Ils seront chargés de noter et d'évaluer chaque réponse, en attribuant des points en fonction de la qualité et de l'exactitude des réponses.