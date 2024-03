Tchad – Baccalauréat 2024 : Le Centre d’enrôlement biométrique de ce dimanche 17 mars est le Lycée De Dourbali

L'opération se déroule dans les conditions optimales, garantissant ainsi un processus transparent et sécurisé pour les candidats. Au total, 400 candidats officiels sélectionnés parmi ces deux lycées seront enrôlés lors de cette journée.



L'équipe technique déployée par l'Office National des Examens et Concours du Tchad (ONECS) est à pied d'œuvre pour assurer le bon déroulement des opérations. Grâce à leur expertise et leur professionnalisme, ils ont veillent à ce que chaque étape soit réalisée avec précision et efficacité.