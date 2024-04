Tchad – Baccalauréat 2024 : Un mercenaire pris la main dans le sac au Centre d'enrôlement de Bol ce 14 avril

L’individu en question est un bachelier (promotion 2023, Lycée de GASSI), mais il a refusé de divulguer les motivations réelles derrière son acte. L’ONECS met en garde contre de telles pratiques frauduleuses et assure que des mécanismes de contrôle efficaces sont en place pour appréhender les coupables et les traduire devant la justice pour faux et usage de faux. Il est essentiel de préserver l’intégrité du Baccalauréat tchadien et de garantir l’équité pour tous les candidats.