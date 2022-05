Tchad : Baladi lance une caravane médicale pluridisciplinaire à N'djamena

Pour le coordonnateur de l'agence Tika, Vedat Baş, le domaine de la santé a une place importante pour son agence. L'un des projets de santé les plus importants mené par Tika au Tchad est la clinique de la maternité construite à l'hôpital provincial de Moussoro.



Durant la caravane, huit médecins turques volontaires effectueront des examens de santé dans le domaine des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge, des dents, de la pédiatrie et des opérations chirurgicales.



Lançant les activités de la caravane médicale, le représentant du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Ali Hassabalkerim Manoufila, suggère aux techniciens d'accompagner cette équipe médicale qui a des compétences pluridisciplinaires. Il exhorte l'équipe des spécialistes et ses partenaires d'orienter les équipes techniques qui les accompagnent pour un meilleur transfert de compétences. Ceci permettra d'assurer le suivi des patients pris en charge durant cette caravane.