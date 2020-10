Tchad : Bamina Assas veut mobiliser davantage à travers son organisation de la jeunesse

En prélude des élections, l'influent bureau de soutien au MPS, Bamina Assas a annoncé vendredi la mise sur pied d'une organisation de la jeunesse pour mobiliser les jeunes (OJ/BB).



14 membres du bureau ont été désignés, selon la décision. Il s'agit de :

1- secrétaire général : Charfadine Abdelkrim Seiby

2 - secrétaire général adjoint : Daoussa Idriss Deby

3- rapporteur général : Badour Adam Badour

4- Rapporteur général adjoint : Moussa Hassan Sougoui

5- secrétaire aux relations publiques : Hissen Idriss Deby

7- secrétaire aux finances : Ismail Youssouf Sinine

8- secrétaire a la communication : Mahamat Tidjani Souleymane

9- secrétaire de la commutation adjoint : Dressa Massoud Dressa

10- secrétaire a la jeunesse : Nassour Hassan Djamouss

11- secrétaire a la jeunesse adjoint : Ali Mahamat Saleh Adam Djerou

12- secrétaire aux relations Extérieures : Amadai Guini Gueye

13- secrétaire aux relations Extérieures Adjoint : Djastoide Lonira

14- secrétaire en charge des provinces : Abbass Hassan Karda.



Six conseillers sont également désignés. Il s'agit de :

1 - Moustapha Adam Djerou

2 - Daoud Mahamat Ali Abdallah

3 - Ali kerim Nassour

4 - Khadija Khamis

5 - Mahassin Youssouf

6 - Aïcha Mahamat Fadoul.



Le secrétaire général de l'organisation de la jeunesse du Bureau Bamina Assas, Charfadine Abdelkrim Seiby, souligne que "sa mission est de faire adhérer, mobiliser la jeunesse et la nation pour la cause idéologique du maréchal du Tchad Idriss Deby Itno en vue des élections qui se pointent à l'horizon."



Il explique qu'il compte s'investir avec son équipe pour mobiliser la jeunesse. "Nous allons opter pour une approche politique participative pour mettre en relief les idéologies, les réalisations de nos programmes politiques dans le domaine de la jeunesse. Nous tenons toujours à soutenir nos efforts en faveur de la jeunesse Tchadienne à la politique de notre fondateur, le maréchal du Tchad Idriss Deby Itno", dit-il.