Tchad : Baradine Berdeï et plusieurs officiers inculpés après une tentative de putsch

Le gouvernement annonce ce 5 janvier que 11 officiers de l'armée dont Baradine Berdeï Targuio, président de l'OTDH, sont impliqués dans une tentative de déstabilisation des institutions. La tentative de déstabilisation a été déjouée par les services de sécurité intérieure.



Les services de sécurité ont procédé à l'interpellation, à partir du 8 décembre 2022, de personnes liées à cette tentative de déstabilisation des institutions de la République et ont effectué une saisine de matériels militaires et de transmission, précise Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.



Toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire ont été mises à la disposition de la police judiciaire et ont été auditionnées sur procès-verbaux réguliers avant d'être déférées au parquet d'instance de N'Djamena.



Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes pour atteinte à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité.



Le juge d'instruction en charge, saisi de l'affaire, a procédé à leur inculpation conformément au réquisitoire introductif du Procureur de la République, en les plaçant sous mandat de dépôt.



"La procédure judiciaire suit son cours et le gouvernement entend faire toute la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités", affirme le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.