Tchad : Baro accueille avec enthousiasme la 2ème édition du Festival des jeunes

La cérémonie du festival de la culture Migami et Dogangué s'est tenue le 30 décembre 2023 à Baro, le chef-lieu de la sous-préfecture. Organisé par les jeunes de la sous-préfecture, cet événement a rassemblé le représentant du sous-préfet, le commandant de brigade OPJ Galapma Beoko, le chef de canton Migami, des responsables de divers services de l'État, ainsi qu'une importante foule venue de Mongo et des villages avoisinants.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Saleh Djaranabi, a accueilli les invités avec des mots de bienvenue. Le chef de canton Migami, Hamza Ahmat Mahreb, a salué et encouragé les jeunes pour cette belle initiative.



Le représentant du sous-préfet, Galapma Beoko, a prononcé un discours inaugural, invitant les jeunes à continuer leurs études pour contribuer au développement de la sous-préfecture. La cérémonie s'est conclue par des conseils des anciens et une visite de la foire.



L'événement a également été marqué par des activités culturelles et des danses traditionnelles qui se sont déroulées du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024.