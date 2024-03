Tchad : Beauté Africaine honore les bénéficiaires du projet d’autonomisation des femmes

La présidente de l’association, Madame Raissa Biani Zenaba, a souligné dans son discours que cela fait exactement un an et trois mois que le projet a été lancé dans le cadre du canal 2 du projet “Féministes en Action”, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par OXFAM Tchad.



Ce projet vise à accompagner les jeunes organisations de la société civile dans la mise en œuvre de leurs initiatives, quelles qu’elles soient. Il consiste en l’installation d’une unité de production artisanale visant à former et à outiller les femmes et les jeunes dans les domaines de la couture, de la teinture, de la perlerie et de la broderie. Sur les neuf activités prévues, une seule n’a pas été réalisée, ce qui représente un taux de réussite de 88,9%. Au total, 100 personnes ont été sensibilisées, formées et accompagnées, dont 30 ont reçu des kits le jour de la cérémonie.



Madame Raissa Biani Zenaba a rappelé à la première promotion que leur travail acharné a porté ses fruits et les a encouragés à se préparer aux défis de l’entrepreneuriat. Elle a conclu en lançant un appel aux partenaires pour un appui technique et financier pour la mise en œuvre de la deuxième composante du projet, qui consiste à acquérir une unité de production artisanale.



La cérémonie s’est terminée avec un message d’encouragement et d’espoir pour l’avenir de l’artisanat au Tchad.