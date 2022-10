Tchad : « Beauté africaine » forme 35 jeunes défavorisés en teinture

L'Association « Beauté africaine » a organisé une cérémonie de remise des attestations aux participants de la formation en teinture, ce 3 octobre 2022, au centre culturel Baba Moustapha.



La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités, notamment les représentants de la Maison de la Petite Entreprise (MPE) et quelques promoteurs culturels. Cette formation de 4 jours a vu la participation de 35 jeunes, dont quelques-uns venus des provinces.



La présidente de l'Association, Raïssa Zenaba Biani a, dans son intervention, souligné l'importance de cette formation, qui est de lutter pour la cause féminine et surtout, pour l'autonomisation de la femme en général. Elle a affirmé que cette formation vise beaucoup plus les femmes qui vivent dans les situations défavorisées, notamment les filles-mères, les veuves, les femmes et filles mendiantes. Elle a également rassuré que la prochaine édition se tiendra à Moundou.



Représentant la MPE, Fadoul Sultan a pour sa part, salué cette initiative lancée par l'Association Beauté africaine. Pour lui, l'Etat doit sponsoriser à 100% ces genres de projets. « Malheureusement, nous sommes dans un pays où nos potentiels ne sont pas valorisés », réagit-il.



Fadoul Sultan a promis prendre en compte 20 filles à la prochaine édition. La cérémonie a été agrémentée par la remise des attestations. Ensuite, une visite de stands et une photo de famille, ont mis terme à l'événement.