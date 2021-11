Tchad : Béral Mbaïkoubou plaide le sort des personnes handicapées auprès du PCMT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 19 novembre l’ex-député Beral Mbaïkoubou.



Lui-même déficient visuel, Beral Mbaïkoubou MBAÏKOUBOU est venu demander le soutien du président pour les personnes en situation de handicap en matière d’éducation et de formation, rapporte la Présidence.



Le Centre d’Education et de Formation pour Déficients Visuels dont il est membre fondateur, bat de l’aile par manque de moyens. Fondée en 2014, cette école spécialisée pour déficients visuels compte aujourd’hui 30 apprenants réguliers auxquels s’ajoutent 15 autres apprenants inscrits dans des modules de formation spécifiques.



Mahamat Idriss Deby a promis tout son soutien ainsi que celui de l’État à Beral Mbaïkoubou.



Ce dernier a également évoqué avec le chef de l’État la situation des personnes handicapées interdites de faire le trafic entre Ndjamena et Kousseri, la ville camerounaise voisine. Mahamat Idriss Feby dit avoir pris acte de la demande et informe qu’elle sera étudiée par les services compétents.