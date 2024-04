Tchad : Bientôt un Centre National de Dialyse à N'Djamena

Monsieur Guidaoussou a exprimé sa gratitude envers tous les participants pour leur contribution et a souligné l'importance cruciale de ce projet pour le pays. Il a exposé la vision des plus hautes autorités tchadiennes afin de relever ce défi majeur dans le domaine de la santé. Enfin, il a encouragé toutes les parties prenantes à accélérer les démarches nécessaires afin d'assurer le succès de cette entreprise salvatrice.



Cette initiative est essentielle pour améliorer les soins de santé et la qualité de vie des patients nécessitant des traitements par dialyse. En mettant en place un centre national dédié à ces traitements vitaux, on espère contribuer positivement à la santé globale des habitants non seulement de N'Djamena mais également du Tchad dans son ensemble.



La dialyse est un traitement vital pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique ou d'autres affections rénales graves. Cependant, l'accès limité aux services médicaux spécialisés tels que ceux liés à la dialyse pose un problème majeur dans plusieurs régions du Tchad. De nombreux patients sont contraints soit d'abandonner leurs traitements vitaux faute d'accès adéquat aux centres existants soit se déplacer sur une longue distance pour recevoir ces soins essentiels.



La construction du Centre National de Dialyse constitue donc une réponse directe à cette problématique croissante. Ce nouveau centre offrira aux patients tchadiens un accès plus facile et pratique aux services spécialisés nécessaires tout en évitant leur éloignement familial et social souvent difficile lorsqu'ils doivent se rendre dans des centres éloignés.



Outre l'amélioration directe des soins médicaux disponibles pour ceux qui ont besoin d'une dialyse régulière, ce centre national aura également un impact positif sur l'économie locale en créant des emplois dans divers domaines tels que le personnel médical qualifié, les techniciens spécialisés ainsi que dans le secteur logistique nécessaire au bon fonctionnement du centre.



Pour rappel, le ministère de la Santé Publique et de la Prévention, docteur Abdelmadjid Abderahim avait signé le 11 février 2024, à Doha au Qatar, plusieurs conventions bilatérales de partenariat avec l’Organisation Qatar Charity.



Cet accord de financement des projets de renforcement du système de santé au Tchad prévoit, entre autres, la construction et l’équipement d’un Centre national de dialyse à N’Djaména et la formation du personnel de santé.