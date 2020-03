Tchad : Bintou Malloum est décédée

L'ex-ministre et diplomate tchadienne Bintou Malloum est décédée mardi à l'âge de 73 ans, a appris Alwihda Info.



Elle a été la première femme à avoir été admise à l'Ecole nationale d'administration du Tchad (ex-ENAM), en 1997.



Entre 1993 et 2003, Bintou Malloum a été membre du Gouvernement en occupant le poste de secrétaire d’État à la Fonction publique et au Travail, puis trois fois ministre des Affaires sociales et de la Famille.



Bintou Malloum est née le 31 mars 1946 à Torror, dans la province du Salamat, et allait fêter dans 20 jours son 74ème anniversaire.



Elle a été ambassadrice du Tchad dans les chancelleries du Congo Brazzaville, d'Allemagne et d'Italie.



Bintou Malloum a également été désignée représentante au Tchad de Rotary Club, en 2012.



Elle sera enterrée aujourd'hui au cimetière de Lamadji.