Tchad : “Bitéha 2” va régler “définitivement” le problème d’eau à Abéché

Le président de la République Idriss Déby a posé samedi, au marché à bétail d’Abéché, la première pierre de construction d’un projet d’alimentation en eau potable, baptisé « Bitéha 2 ».



La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de la Banque arabe de développement économique de l’Afrique (BADEA) et du Fonds saoudien pour le développement, deux institutions qui cofinancent le projet.



La BADEA finance le projet à hauteur de 15 milliards de Francs CFA tandis que le Fonds saoudien pour le développement a injecté 25 milliards Francs CFA.



Le projet Bitéha 2 vient résoudre de manière définitive le problème d’eau potable à Abéché, a souligné le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Siddick Abdelkérim Haggar.



La plus grande attention sera accordée à sa mise en œuvre, a assuré Idriss Deby qui voit dans ce projet un grand pas vers l’atteinte des objectifs que s’est fixé le Gouvernement sur la base de ses engagements pris envers la population.