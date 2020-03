Tchad : Boko Haram diffuse une vidéo de son attaque contre l'armée au Lac

Le journaliste nigérien Ahmad Salkida, spécialiste des questions de terrorisme, a déclaré mardi, que Boko Haram a filmé et diffusé l'attaque meurtrière menée lundi contre l'armée tchadienne à Boma, au Lac.



Selon lui, la vidéo est "trop horrible". Il précise que c'est l'une des attaques les plus meurtrières de la faction d'Aboubakar Shekau contre l'armée tchadienne.



Le président de la République Idriss Déby a annoncé mardi la mort d'au moins 92 soldats tchadiens suite à l'attaque de Boma hier par Boko Haram.



Il a également précisé que "c'est pour la première fois" qu'il assiste à un tel drame, malgré toutes ses opérations.



47 soldats ont été blessés. Ils ont été évacués à N'Djamena, et sont placés en "soins intensifs", a souligné Déby.



Il promet que le dispositif va être revu pour que ce type d'attaque ne se répète plus.