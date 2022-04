Tchad : Bolloré entend renforcer ses activités

Le Président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu ce 6 avril une délégation du groupe Bolloré conduite par le coordonnateur des activités au Tchad et au Cameroun dudit groupe, Hamadou Sali.



Cette délégation conduite par Hamadou Sali, coordonnateur des activités au Tchad et Cameroun, comprenait Serge Agnero, Directeur Régional du Golfe de Guinée, Ahmat Abdelkérim, Directeur Régional de Bolloré pour la corne de l’Afrique et Cyrille Tetrel, Directeur Général de Bolloré Tchad. La délégation a échangé avec le chef de l’État sur les différents projets exécutés par Bolloré pour le compte du Tchad.



Les domaines d’intervention de la filiale Bolloré au Tchad, ses projets majeurs et tous les points restés en suspens lors de l’audience accordée par le chef de l’Etat audit groupe le 18 juin 2021 ont été passés au peigne fin.



Le PCMT a donné son accord pour l’installation d’un siège de Bolloré au Tchad.