Tchad - Bongor : Les politiques publiques de santé au cœur des débats

Dans le cadre du projet « Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad (CAGOT) », financé par l’Union Européenne, une causerie débat a été organisée ce matin à Bongor, à l'initiative de l'Association d'Entraide des Personnes Handicapées de Bongor. Le thème central de cette rencontre : l'impact des politiques publiques sur l'accueil et la fréquentation des structures sanitaires.





Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'une volonté de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la bonne gouvernance, a réuni de nombreux acteurs de la société civile, des autorités locales et des représentants des structures sanitaires.





Un accueil chaleureux, gage d'une meilleure prise en charge



Les participants ont souligné l'importance cruciale de l'accueil dans les établissements de santé. Un accueil chaleureux et personnalisé, selon eux, contribue à mettre les patients en confiance et à améliorer leur expérience de soin. À l'inverse, un accueil froid ou peu professionnel peut inciter les patients à se tourner vers des structures informelles, mettant ainsi leur santé en danger.





Les défis de l'accès aux soins



Les participants ont également évoqué les nombreux défis auxquels sont confrontés les établissements de santé dans la région du Mayo Kebbi Est. Parmi ces défis, on peut citer le manque de personnel qualifié, l'insuffisance de médicaments et d'équipements, ainsi que les difficultés d'accès pour les populations les plus vulnérables.