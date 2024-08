Tchad - Bonne nouvelle pour les parents d'Abéché : l'enregistrement des naissances simplifié

Ce guichet permet de délivrer gratuitement et rapidement des actes de naissance aux nouveau-nés, aux enfants venant pour la vaccination de routine, ainsi qu'à ceux des différents centres de santé de la ville d'Abéché.



Les parents sont fortement encouragés à faire établir l'acte de naissance de leur nouveau-né, car celui-ci est essentiel pour l'obtention de la première carte d'identité de l'enfant. Cela lui permettra également de bénéficier pleinement de ses droits et privilèges de citoyen.



Le responsable du centre, Ibrahim Souleymane Sirry, précise que le guichet est ouvert du lundi au samedi, de 7h à 15h30.



L'objectif est de sensibiliser le plus largement possible la population, en passant le message dans les mosquées, les églises, les marchés, les bars, les stades de football, les banques, etc. Car il s'agit d'une démarche importante pour l'enregistrement et la protection de tous les enfants.



Cette initiative a été mise en place le samedi 3 août 2024.