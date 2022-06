Tchad : Borh Begoto, un voyage sans retour

Désormais, il repose auprès de ses aïeux à l'âge de 35 ans. Père de deux garçons, Borh a été un homme de qualité et au parcours scolaire, université et assoctif très riche.



Il a fait son entrée à l'université de N’Djamena en 2009 à la faculté de Droit. Membre de Jurisclub, en 2013, il a été le président de la cérémonie d'installation du bureau de l'UNET section de N’Djamena. En 2014, il a été président du comité d'organisation de la nuit des juristes.



Borh a été un personnage hors pair, en témoigne son ami et frère de lutte Barka le Roi Makissam.



Licence en droit privé, l'homme au visage balafré a laissé des traces positives là où il est passé. En 2019, il a intégré l'équipe du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Il a occupé le poste de conseiller au Conseil économique, social, culturel et environnemental, jusqu'à son retour à la poussière comme dit l'Éternel.



Difficile pour ses amis de l'université et associatifs de contenir leurs larmes à l'exemple de Ousmane obili, Bonheur Ngarnadi Franklin et bien d'autres. Malheureusement, Borh n'appartient plus au monde des vivants malgré son jeune âge. Pour Dieu nous vivons, pour Dieu nous mourons. Que son âme repose en paix, que Dieu console le cœur affligé.