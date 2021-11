TCHAD Tchad : Boukar Michel installe les membres de l'ONG Action Humanitaire Vitasta

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 29 Novembre 2021



Le coordonnateur de l'ONG Action Humanitaire Vitasta, Boukar Michel, a organisé une cérémonie d’installation des membres de l'ONG le 27 novembre 2021 au Radisson Blu de N'Djamena.

Après l'installation des membres de l'ONG Action Humanitaire Vitasta, Boukar Michel a déclaré que c’est un évènement important car l’action humanitaire vise, pacifiquement et sans discrimination, à préserver la vie dans le respect de la dignité et à restaurer l’Homme dans ses capacités de choix.



"De tout temps, l’aide apportée à autrui a existé et n’a jamais cessé d’évoluer en fonction de l’histoire sociale et culturelle des civilisations", a relevé l'ancien ministre. Boukar Michel a rappelé qu'au milieu du XIXe siècle, apparaît un concept nouveau : l’idéal humanitaire. Il y a tout juste 150 ans, bouleversé par le carnage de la bataille de Solférino gagnée péniblement par les français contre les autrichiens, Henry Dunant, un homme d’affaires suisse philanthrope, propose de constituer une organisation permanente et neutre, indépendante des États, destinée à porter secours aux victimes des guerres selon des principes reconnus par tous. Il jette les bases du Comité International de la Croix-Rouge (CICR, 1863) et de la première Convention de Genève (1864) qui protège les blessés militaires lors des conflits.



Boukar Michel relève que si les quatre principes de l’humanitaire sont : Humanité, l’impartialité, la neutralité et de l’indépendance, le CICR en a ajouté l’unité, le volontariat et l’universalité. Quant à l’Action Humanitaire Vitasta, son système est régi par trois principes fondamentaux, notamment l’Humanité, la Redevabilité et la Solidarité, en plus des 17 objectifs du développement durable.



Il martèle que dans les pays en conflit, il est constaté que les civils sont les premières victimes des violences et les personnels humanitaires et médicaux qui les assistent sont de plus en plus pris pour cible sur le terrain des opérations. Et pourtant, le droit international humanitaire protège les civils dans les situations de conflit.



Selon Boukar Michel, le Tchad est l’un des pays qui accueille le plus de réfugiés et est est dans une situation qui nécessite l’accompagnement de la communauté internationale. Il soutient que la naissance de l'AHVI au Tchad ne pourra que renforcer l’action humanitaire aux cotés des ONG déjà présentes sur le terrain.



"Répondre aux urgences n'est qu'un aspect de notre travail. Les acteurs humanitaires soutiennent également les communautés pour reconstruire leurs vies durant et après les catastrophes et les crises, pour qu’elles deviennent plus résilientes face aux futurs chocs", a précisé Boukar Michel.



Le coordonnateur Boukar Michel appelle tous les acteurs en mesure de garantir la sécurité des civils et des humanitaires à prendre les mesures appropriées pour que ces derniers soient épargnés des violences affectant leur protection et le bon déroulement des opérations humanitaires.



Le riche parcours de Boukar Michel



Né le 9 décembre 1970, Boukar Michel est une personnalité publique. Il a été nommé plusieurs fois membres du gouvernement et conseiller à la Présidence de la République du Tchad.



Boukar Michel est actuellement doctorant à l'université de Douala sur la recherche, la modulation et la prévision de la consommation de certains types de carburant dans le secteur du transport routier tchadien : impact socio-économique et environnementaux. Il a plusieurs Masters notamment un Master en industrie extractive et gestion environnementale ; un Master en énergie solaire ; un Master en Droits de l'Homme et carrière judiciaire internationale ; un Master en science économique option gestion des projets et développement durable ; un Master en Droit et pratique des professions judiciaires et juridiques ; un Master en management de l'action publique option : management financier ; un Master en génie énergétique et froid industriel ; une licence en mathématique ; un DEUG2 en mathématique et physique et un DEUG1 en mathématique et physique-chimie. Il cumule de nombreuses formations et spécialisations à l'international.



Boukar Michel est également membre actif de l'ONG internationale AWID Canada ; ACID (association pour la coopération internationale au développement), de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (DDHU) et de la SPE (l'Association des ingénieurs pétroliers).





Dans la même rubrique : < > Tchad : un jeune homme enlevé manu militari à son domicile par la DGRI à N’Djamena Tchad : les meilleurs élèves et lycéens d'Ati récompensés Tchad : les lauréats de l'éducation s'activent pour le forum des jeunes sans emploi Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)