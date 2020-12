Tchad : Budget en hausse de la commune du 1er arrondissement de N’Djamena

La session budgétaire remanié 2020 de la commune de 1er arrondissement s’est ouvert ce 30 décembre 2020. L’objectif de cette rencontre est d’informer l’opinion publique sur le bilan budgétaire de la commune. A cette occasion, le maire de la commune du 1er arrondissement a rendu hommage à l’ensemble des autorités sécuritaires, sanitaires et administratives locales pour leurs efforts consentis en 2020 durant cette année marquée par la pandémie du Covid-19 et ses différentes crises engendrées. Il a également remercié le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno et l’ensemble du gouvernement « pour leurs orientations et les soutiens multiformes pour notre commun ».



Le budget remanié se présente en recettes et en dépense à 1 519 175 000 FCFA, contre le budget primitif qui est de 1 449 175 000 FCFA, soit une augmentation de 70 millions de FCFA. Cette hausse du budget remanié est essentiellement destinée à couvrir les effets financiers des accords entre les syndicats et le gouvernement surtout les rétablissements des indemnités. Sur 1 449 675 FCFA du budget primitif, le niveau du recouvrement des recettes au 30 septembre 2020 est de 346 840 564 FCFA, dont 275 203 524 FCFA en recettes ordinaires et exécution des dépenses de 320 552 187 FCFA dont 308 498 087 FCFA en dépenses ordinaires.



Par ailleurs, des grands chantiers à l’exemple de la validation du plan de développement locale les paiements de arriérés de salaire, le nivèlement des routes pendant la saison des pluies et autres ont été réalisés. Le maire de la commune a exhorté ses collaborateurs à se mettre résolument au travail pour la prospérité et la grandeur de leur commune.