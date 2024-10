Tchad – Burkina : La semaine des activités minières de l’Afrique de l’Ouest (SAMAO) 2024

Cette manifestation constitue une plateforme d’échanges entre divers acteurs du secteur minier, y compris des décideurs, représentants de la société civile, communautés riveraines des sites miniers et des partenaires techniques et financiers



L'événement de cette année a pour thème : « Les minéraux critiques : quelles stratégies de développement pour les pays africains ? »



Il vise à réfléchir sur la problématique des minéraux critiques et à fédérer les initiatives de promotion de ces ressources sur le continent.



La participation de la délégation tchadienne se structure autour de trois axes principaux :

Animation du Stand d’Exposition :

Présentation d’une synthèse des informations géologiques des ressources minérales pour attirer les investisseurs miniers et les partenaires techniques.

Entretiens avec les Sociétés Minières :

Discussions visant à établir des partenariats et à explorer les opportunités d'investissement.

Séance de Travail :

Rencontre avec le Ministre burkinabé de l’Énergie, des Mines et des Carrières pour échanger sur les meilleures pratiques.



Dans son intervention, M. Oumar Djimet Moussa a souligné que les réformes envisagées par le Gouvernement de la 5ème République dans le secteur minier viseront à maximiser les revenus des ressources minières au bénéfice des populations et à favoriser un développement durable. Il a également exprimé le souhait de s’inspirer du cadre législatif et institutionnel burkinabé pour améliorer la gestion des ressources au Tchad.



La participation du Tchad à la SAMAO 2024 illustre son engagement à renforcer les capacités du secteur minier et à développer des stratégies efficaces pour la gestion des minéraux critiques, tout en favorisant la coopération régionale et le partage des meilleures pratiques.