Tchad : "C'est le seul ministre qui a réussi à faire annuler un faux contrat de pétrole"

Maître Doumra Manace, avocat de l'ancien ministre du Pétrole et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel, a réagi jeudi à Alwihda Info suite au placement en garde à vue de son client.



"Les faits reprochés à mon client sont couverts par l'immunité. À l'époque, il a travaillé en tant que ministre. Les faits sont couverts par l'immunité. La procédure contradictoire a été entièrement et totalement violée", déclare Maître Doumra Manace.



Selon lui, "le contrôle s'est effectué dans le non-respect total des textes régissant la matière. C'est le seul ministre tchadien qui a réussi à faire annuler un faux contrat de pétrole", faisant payer à la CNPC "plus de 400 millions de dollars américain et par la suite a réussi à renégocier."



"Avant, le Tchad n'avait seulement que la redevance de 2,5%. Mais avec ces déversements, des renégociations ont été faites et les redevances sont montées à 14,5% et le Tchad a 25% de production. CE qui n'a pas été le cas avant", précise l'avocat de l'ex-ministre.



Il précise que son client "a réussi aussi à renégocier un contrat de 1988 en obtenant un dollar par baril sur la durée de vie du pipeline. Ça fait des milliards par an. C'est l'unique qui a pu réaliser ces choses."



Et d'ajouter : "il vivait bien, plus de 15 millions qu'il gagnait à l'étranger. Il a accepté de venir au Tchad parce qu'il aime son pays mais voilà ce que son lui renvoi comme récompense."



Djerassem Le Bemadjiel, ancien ministre du Pétrole et de l'Énergie, a été placé mercredi en garde à vue à N'Djamena suite à une convocation.



La procédure judiciaire diligentée contre l'ex-membre du gouvernement fait suite à une plainte de l'Inspection générale d'État qui enquête sur des malversations financières lorsqu'il était en fonction.



Ayant le titre d'ancien ministre, son dossier va être traité par la Cour suprême, indique une source policière.